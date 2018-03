Pour l’entreposage des grains, les silos à fond plat offrent une plus grande capacité que ceux à fond conique. Toutefois, au moment de la sortie du grain, ils nécessitent une opération manuelle pour les vider complètement. Même avec une vis balai, il faut entrer à l’intérieur pour finir le travail. La compagnie GSI, de Hongrie, a remporté une médaille d’argent à Agritechnica 2017 avec Flexwave. Ce nouveau système de vidange de silo est composé de deux sacs gonflables de chaque côté de la vis de sortie. Pendant l’installation, les coussins restent dégonflés, recouvrent le plancher et longent les parois murales jusqu’à la hauteur du cône qui se forme habituellement lors de la vidange. Le coussin reste dégonflé tout le long de l’entreposage du grain. Au fur et à mesure de la sortie du grain, les coussins se gonflent un à un, forçant le grain vers le milieu du silo où se trouve le trou pour la vis de sortie. Il n’est plus nécessaire d’entrer dans le silo. « Avec les risques associés à la santé et la sécurité des producteurs et autres travailleurs dans les silos, cet outil tombe à point », commente Jonathan Waits, directeur de produits d’entreposage et accessoires. Le Flexwave s’adapte sur les silos existants de 12 à 48 pieds de diamètre.

Source : Ontario Farmer