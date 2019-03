L’année 2019 sera celle du maïs

À la Ferme AACAT et à la Fromagerie Grondines, les propriétaires Charles Trottier et Guylaine Rivard ont changé leur...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Entretemps, les contrats à terme du maïs pour mai ont atteint leur niveau le plus baa la suite de la révision à la hausse des projections du USDA.

Les semis de blé continuent de décliner aux États-Unis à 45,754 millions d’acres par rapport à 47 millions prévus en février. Il s’est semé 47,8 millions d’acres en 2018 et le marché s’attendait à 46,915 millions d’acres.

Du côté du soya, surprise également puisque les derniers chiffres diffèrent de ce que l’industrie et le gouvernement avaient estimé. Il devrait se semer 84,617 millions d’acres contre 85 millions estimés le mois dernier. Les ensemencements s’élevaient à 89,196 millions d’acres en 2018, dépassant ainsi le maïs pour la première fois depuis les années 80.

Première constatation, il pourrait se semer plus de maïs que prévu initialement. Le département américain de l’Agriculture (USDA) a projeté les semis à 92,792 millions d’acres, contre 92 millions prévus en février dernier. Il s’agit également d’une forte hausse comparativement aux semis de 2018 à 89,129 millions d’acres. Les analystes tablaient sur 91,3 millions d’acres.

