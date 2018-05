Un cas de résistance lié à l’amarante tuberculée en Montérégie

Un nouveau cas de résistance aux mauvaises herbes a été confirmé avec un cas d’amarante tuberculée détectée en Montérégie-Ouest, indique Agri réseau. La résistance concerne les herbicides des groupes 2,5 et 9, soient l’atrazine et le glyphosate. C’est une analyse à l’Université Guelph qui a révélé que ces plants d’amarante tuberculées étaient résistants. Dans ce cas précis, il s’agirait d’une contamination provenant de l’extérieur de l’entreprise et non d’un problème résultant d’une gestion inadéquate des herbicides, précise l’organisme.

Comme l’indique Agri réseau, l’amarante tuberculée est une mauvaise herbe annuelle récemment introduite au Québec. Elle a été confirmée pour la première fois résistante à certains herbicides à l’automne 2017, en Montérégie-Ouest. Une fiche de reconnaissance est d’ailleurs disponible.

Ce cas s’ajoute aussi à la confirmation de la résistance au glyphosate de populations de moutarde des oiseaux décelée au Centre-du-Québec, annoncée à l’automne 2017. Une liste des mauvaises herbes est disponible également. Agri réseau rappelle qu’il est important d’appliquer des stratégies pour faire face à ce problème en cette période des semis. Il ne faut surtout pas négliger le désherbage malgré la tentation d’aller de l’avant avec les semis, surtout qu’un report d’une intervention peut avoir des conséquences pour le reste de la saison.

Dans le maïs, lorsque les populations d’amarante tuberculée sont faibles (moins de 82 plants m2), leur contrôle peut être retardé jusqu’au stade V9 (9 feuilles visibles) du maïs sans pertes de rendement importantes. Par contre, lorsque les populations sont élevées (plus de 369 plants m2), leur contrôle devrait être effectué avant le stade V5 du maïs pour éviter le risque de pertes de rendement. Les plants qui germent après le stade de 10 feuilles du maïs risquent peu de nuire au rendement de la culture. Si les plants ne sont pas retirés tout au long de la saison de croissance, des pertes de rendement jusqu’à 74% ont été observées.

Dans le soya, les plants d’amarante tuberculée devraient être contrôlés avant le stade V4 (4 feuilles trifoliolées) du soya. Les plants qui germent par la suite risquent peu de nuire au rendement de la culture. Si les plants ne sont pas retirés, des pertes de rendements jusqu’à 43% ont été observées. Une densité de 11 plantes par m2 de l’amarante tuberculée peut réduire de 56% le rendement du soya.