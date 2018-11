Voulez-vous plus de rendement de maïs?

La grosseur des grains de maïs peut expliquer une différence notable entre les prédictions de rendement et la réalité à la batteuse. Greg Stewart, agronome principal pour Semences Maizex, croit que la différence peut atteindre 30 bo/acre (1882 kg/ha). La nouvelle génétique des hybrides de maïs peut expliquer une partie importante de cette variation, croit le spécialiste. Ceux qui conservent leur verdeur tard à l’automne peuvent tirer avantage des conditions favorables de croissance et produire des grains plus gros.

Les prédictions de rendement sont basées sur le nombre d’épis et le nombre de grains par épi. Une équation mathématique traduit ces informations en t/ha ou en bo/acre. Déjà en 2017, un écart a été remarqué entre les observations au champ et le rendement réel à l’automne en Ontario. La même situation semble se répéter en 2018. Greg Stewart attribue cet écart à des grains plus gros et, dans une moindre mesure, à un poids spécifique plus élevé. « Puisque la date de semis et la date de sortie des soies sont relativement stables, il faut regarder ailleurs pour comprendre cette augmentation », ajoute le spécialiste. « Il semble que les grains continuent de croître en profondeur jusqu’à l’apparition du point noir », explique-t-il.

La flexibilité des hybrides est habituellement associée au nombre de grains produits. Ils réagissent à l’environnement et produisent des épis plus gros lorsque les conditions sont favorables à leur croissance (plus de lumière, précipitations suffisantes, températures optimales , etc.). Mais cette flexibilité pourrait aussi se traduire par le prolongement de la croissance des grains en fin de saison. Ainsi, certains hybrides peuvent profiter des conditions avantageuses de croissance tard à l’automne, avance Greg Stewart, car la grosseur des grains est la seule composante de rendement qui peut encore être modifiée à cette période de l’année.