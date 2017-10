Les lecteurs du site Internet LeBulletin.com ont maintenant accès à une nouvelle série de vidéos qui traite en profondeur de la fertilisation des cultures. Le but de ces vidéos est de donner des informations pratiques pour mieux nourrir les plantes et d’être mieux informé sur les plus récentes technologies.

Chaque vidéo donnera la parole à un spécialiste en fertilisation. Ces experts du terrain transmettront leur savoir tout au long de la série.



Dans ce premier épisode, l’agronome Pierre Pagé explique comment augmenter la fertilité d’un sol.

Sommaire : C’est quoi un sol fertile?

C’est un sol qui a la capacité de fournir des éléments nutritifs en quantité suffisante au bon moment pour obtenir des rendements élevés.

Pour mesurer la fertilité d’un champ, on utilise les analyses de sol. C’est la mesure de ce que le sol contient en termes d’éléments fertilisants disponibles pour la plante, comme le phosphore, le potassium, le calcium et les éléments mineurs. Il faut savoir, en premier lieu, ce que le champ contient de façon précise pour faire les corrections qui s’imposent.

Les réserves d’éléments nutritifs ne sont pas les mêmes d’un bout à l’autre d’un champ. Chaque zone ne fournit pas la même quantité et la même proportion d’éléments nutritifs.

Avec l’agriculture de précision, il est possible d’ajuster la dose du bon produit à la bonne place. On évite le gaspillage et on s’assure d’en mettre suffisamment là où c’est nécessaire.

C’est ce qu’on appelle maximiser la fertilité du sol et de s’assurer d’être profitable!