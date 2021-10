Comment détecter les problèmes au champ avec l’imagerie satellite?

Avec l'aide de l'imagerie satellite et une plateforme numérique, il est possible de dépister l’ensemble de vos champs en peu de temps. Dans cet épisode de Défi soya, Melissa Duncan, de Bayer Crop Science, explique comment détecter des problèmes au champ avec des images satellites et des cartes générées par une plateforme numérique.

