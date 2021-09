La maturité relative du soya expliquée

Le système de maturité relative du soya a été conçu pour classer les variétés selon la date approximative

à laquelle elles devraient atteindre leur pleine maturité.

La classification des soyas se fait en utilisant un total de treize groupe de maturité allant du groupe 000 (ou triple 0) jusqu’au groupe 10. Pour ajouter à la précision du système, chacun des groupes de maturité est subdivisé en dix sous-groupe dans le but de désigner la cote de maturité relative de la variété de soya. Par exemple, le groupe de maturité 0 est subdivisé de 0.0 à 0.9 et le groupe 1 est subdivisé de 1.0 à 1.9 et ainsi de suite. Qu’est-ce que cela veut vraiment dire en pratique?

Dans cet épisode de Défi soya, l’agronome François Montambault explique comment ce système de classification a été développé et comment il fonctionne.