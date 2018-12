Comment améliorer l’efficacité de son troupeau

Le nombre moyen de jours en lactation (JEL) est l’un des critères associés à l’efficacité d’un troupeau. Comme les vaches en début de lactation produisent plus de lait, il est recommandé de maintenir le troupeau à une moyenne variant de 150 à 180 JEL afin de favoriser le rendement quotidien en lait. Mais comment déterminer la productivité attendue par l’atteinte du nombre de JEL optimal?

Un chercheur s’est penché sur la question à l’aide des données du contrôle laitier des troupeaux québécois. Les données des troupeaux recueillies en 2017 ont été analysées afin d’établir le lien statistique entre le nombre de JEL moyen et la productivité des troupeaux en kilogrammes de lait produit par jour. Le tableau ci-dessous, tiré de cette analyse, présente le gain moyen quotidien en kilogrammes de lait pour chaque tranche de réduction de 10 JEL selon les principales races.

Pour un troupeau Holstein, une réduction du nombre de jours en lait de 220 à 180 jours signifiera le potentiel d’une hausse de 3,4 kg de lait par jour par vache, ce qui totalisera, pour un troupeau de 60 vaches en lait, un gain de 204 kg par jour. L’analyse a identifié que le nombre de JEL moyen au Québec se situe à 177 jours et que 698 troupeaux ont une moyenne de 200 jours et plus.

Le nombre de JEL moyen est étroitement associé aux performances reproductives du troupeau : une réduction du nombre moyen de jours ouverts (vaches non gestantes) sera prépondérante sur ce critère. Pour y parvenir, les producteurs laitiers ont avantage à faire un suivi serré de la reproduction des vaches par une bonne détection des chaleurs et le maintien d’un taux de gestation satisfaisant, soit de 20 % et plus.

Tous les types de fermes peuvent bénéficier des meilleurs revenus engendrés par un nombre de JEL optimal. Toutefois, les fermes robotisées verront un avantage particulier puisque les vaches ayant un nombre de JEL élevé sont susceptibles d’être moins efficaces aux robots. Les producteurs peuvent aisément trouver la valeur du JEL moyen du troupeau dans les rapports sommaires du contrôle laitier.