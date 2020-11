De plus en plus de grandes fermes laitières au Québec

Cent vaches et plus peut sembler des petites fermes si l’on compare aux États-Unis ou même dans le reste du pays, mais au Québec c’est la définition que l’on donne. Pour les entreprises laitières dont leur revenu principal est le lait, on parle de 161 fermes pour les entreprises faisant partie de l’analyse de groupe. Il y a cinq ans, on en comptait 121 avec une définition moins restrictive.

Pour cette 11e édition présentée sous forme virtuelle, le Rendez-vous d’expertise sur les fermes de 100 vaches et plus présentera les résultats de ces fermes pour l’année 2019, et beaucoup plus. L’événement sera présenté sous forme de trois demi-journées et chaque matinée se terminera par un moment d’échanges en petits groupes de producteurs pour leur permettre de partager sur l’un des thèmes présentés durant la matinée.

L’événement est organisé par Via Pôle d’expertise en services conseils agricoles et aura lieu du 8 au 10 décembre 2020. Il est ouvert à tous les producteurs, peu importe la taille. Il est aussi possible de s’inscrire pour une, deux ou les trois matinées.

L’agronome Mélanie Desrosiers, conseillère en gestion agricole au Groupe conseil agricole de l’Estrie, présentera les résultats des 161 entreprises laitières faisant parties de l’analyse de groupe des grandes fermes laitières suivies par les groupes conseils de la province. Pour garder une certaine homogénéité dans le groupe, seules les fermes dont 70% des revenus proviennent du secteur laitier ont été retenues. De plus, les fermes doivent avoir à la fois 100 vaches et plus et 100 kg et plus de quota. Jusqu’à il y a un an ou deux, les fermes devaient avoir l’un ou l’autre de ces deux critères. Le changement a fait diminuer le nombre de fermes faisant partie de l’analyse de groupe.

« Cette année, on voit les effets de la compensation fédérale de l’an dernier, explique Mélanie Desrosiers. Les résultats des cultures ont aussi été moyens. On voit aussi l’impact des investissements des dernières années sur les résultats financiers. »

Mme Desrosiers ne veut pas donner trop d’informations pour « ne pas voler le punch » de sa conférence, à voir le 8 décembre. L’évènement présentera aussi des conférences sur la pénurie de fourrages, la gestion du pourcentage de dépenses et la génétique.

La région hôte cette année est la Mauricie avec plusieurs présentations de fermes de la région, soit la Ferme Pittet, la Ferme Y. Lampron, Massicotte Holstein, la Ferme 7 Terres et la Ferme Germec.

