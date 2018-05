Dépistage gratuit du ver fil-de-fer en 2018

Est-ce que les vers fil-de-fer sont présents dans vos champs de grandes cultures? Directement inspiré de la nouvelle réglementation sur les pesticides du gouvernement, le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ offre pour cette année un service gratuit aux producteurs de grandes cultures. Cette opération « vise à faciliter l’adaptation à la nouvelle obligation et d’appuyer les producteurs agricoles et leurs conseillers dans leur démarche d’identification des vers fil-de-fer », peut-on lire dans le communiqué de presse