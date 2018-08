Des parcs à veaux laitiers robotisés

La dernière nouveauté en robotisation des fermes laitières est les parcs à veaux qui se nettoient tout seuls de leur fumier. Dans une vidéo, le producteur laitier Cédric Campeau décrit le nouvel équipement de logement des veaux à la Ferme Camporet de Brownsburg-Chatham.

C’est en cherchant sur internet que Cédric Campeau a découvert le concept. Les vidéos disponibles semblaient prometteuses. Les informations de la compagnie suédoise Mooving Floor Concept le captive.

Ils en discutent en famille. Les deux frères, Hugo et Cédric, et leur parents, Daniel et Manon, sont si convaincus qu’ils achètent deux kits sans même avoir visité de ferme installée avec cet équipement.

Après plus d’un an d’utilisation, nous avons rencontré la famille pour connaître leur appréciation. Cédric a accepté de nous livrer ses commentaires dans une vidéo.

Un article sur le sujet a été publié dans le numéro de juin 2018 du Bulletin des agriculteurs.