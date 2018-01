Est-ce dû aux succès des Jersey à Madison et ailleurs dans les jugements d’animaux? Quoi qu’il en soit, le nombre de membre à Jersey Canada a augmenté de 8,5% en 2017 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 1965. En parallèle, le taux d’inscription a grimpé de 7,5%. Depuis 2014, les membres et les inscriptions ont bondi de plus de 20%.

Ce résultat est attribué à plusieurs causes, dont l’attrait pour les caractéristiques de la vache. «La vache Jersey de notre époque excelle dans la production efficace de lait de grande valeur et dans l’adaptation aux pratiques de gestion modernes », a déclaré Russell Gammon, gestionnaire par intérim de Jersey Canada.

Le président Tim Sargent a aussi invoqué le dynamisme de l’organisation dans l’ensemble du pays et dans les régions. Il a aussi souligné que « le nombre croissant de propriétaires de Jersey dans toutes les régions du pays démontrait la valeur cruciale d’une identification précise et vérifiée et, de la composante à valeur ajoutée des animaux enregistrés. »