La chaleur et les vaches taries: 2e partie

Le stress de chaleur a plusieurs effets sur la vache. Outre la production laitière qui est moindre, les composantes du lait sont aussi affectées, en particulier le taux de matière grasse. Cela est important dans notre contexte de paiement basé selon les composantes. Il y a aussi la fonction immunitaire qui est plus faible, c’est-à-dire que la vache sera moins résistante aux bactéries et aux virus. La vache est alors plus susceptible à la mammite, aux infections respiratoires ou encore à une rétention placentaire.

L’effet qui est le plus permanent est sur le veau à naître. Le veau issu d’une vache gestante ayant souffert de stress de chaleur est plus léger à la naissance. Sa résistance immunitaire est aussi plus faible. C’est ce que l’on voit tout de suite, mais ce n’est pas tout. Sa production laitière future sera plus faible pendant ses trois premières lactations. « C’est un effet programmé, explique Geoffrey Dahl. C’est un effet à long terme, même si l’on refroidit l’animal par la suite. C’est une insulte à son potentiel génétique. »

Moyens pour rafraîchir les vaches