Mise sur pied il y a un peu plus d’un an par Novalait et ses partenaires, la chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers vise à améliorer le confort des vaches laitières, surtout celles en stabulation entravée. Par cette initiative, on compte proposer aux producteurs laitiers des outils concrets pour optimiser le confort. Cliquez ici pour écoutez les chercheurs et les étudiants expliquer leurs travaux de recherche.