Le prix du porc prend du mieux

Marie-Josée Parent couvre les productions laitière, bovine, avicole et porcine au Bulletin des agriculteurs.

Agronome et journaliste

C’est pourquoi, il recommande aux productions, selon leurs capacités, de vendre une partie de leurs porcs pour le 4 e trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, car il y a encore beaucoup d’incertitude. Le risque d’une correction à la baisse est là.

Cela pourrait survenir si aucun accord pour régler le conflit entre la Chine et les États-Unis n’est conclu. En raison des taxes sur le porc américain, la Chine serait alors encouragée d’acheter du porc européen plutôt qu’américain. « Donc, il faut rester prudent, dit Gabriel Joubert-Séguin. C’est déjà arrivé en 2016. Il y avait eu une anticipation qui ne s’est pas réalisée. »

Le faible prix à la consommation aux États-Unis crée une demande. Même si les Américains mangent plus de porc, la hausse du prix payé aux producteurs demeurera jusqu’à la saison du barbecue qui débute à la fin avril puisqu’il faut six semaines avant que l’effet se fasse sentir dans l’assiette. Donc, la hausse actuelle du prix cash semble la bonne.

Cette situation était causée par une offre trop grande, plus élevée que prévue par le département américain de l’Agriculture (USDA).

« En fait, il y a deux prix dans le porc : le prix cash commence à monté et la prévision du prix à la bourse est à la hausse depuis une semaine », expliquait Gabriel Joubert-Séguin, stratège de marché chez RJO’Brien, après la fermeture des marchés le jeudi 14 mars 2019.

