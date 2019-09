Les comités des codes de pratiques pour les soins des animaux d’élevage font le bilan de leurs premières réunions

Les divers comités de révision des codes pratiques du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) ont tenu leurs premières réunions. Les codes sur le transport, les chèvres et les bovins laitiers seront révisés. Celui sur les poissons d’élevage sera tout nouveau.

Transport

Le code sur le transport est le plus imposant puisqu’il englobe toutes les espèces animales. Sept groupes de travail ont déjà été formés par espèce et un huitième était en cours de formation à la fin août. Un moment fort des derniers mois a été le sondage qui a eu lieu en mars dernier. Voici quelques faits saillants de ce sondage :

416 répondants

8217 commentaires sur le bien-être

povinces avec le plus fort taux de réponses : Ontario (25%), Colombie-Britannique (18%) et Alberta (17%)

principales préoccupations : densité de peuplement durant le transport, manutention, nourriture et eau, durée du transport, conditions météorologiques

autres préoccupations : biosécurité, conditions de la conduite, préparation aux situations d’urgence, préparation physique au transport, expérience du voyage

5 principaux groupes de répondants : éleveurs de bétail, défenseurs du bien-être animal, grand public, consommateurs, transporteurs de bétail

Production laitière

Le code de pratiques pour les bovins laitiers date de 2009 et est le tout premier à être révisé selon le processus de CNSAE.

Au cours de la réunion du début juillet, le comité de révision a notamment décidé des priorités pour le rapport du comité scientifique. Plusieurs de ces points ont aussi été relevés dans un sondage qui a eu lieu en début d’année. Le rapport scientifique servira de base de discussions au sein du comité d’élaboration du code. Les voici :

Séparation des veaux de leur mère

effets d’une séparation immédiate ou tardive

stratégies de séparation optimales

Gestion et conception optimales des systèmes intérieurs en ce qui a trait à :

la conception des stalles

la litière

l’exercice

l’espace alloué/la densité de logement, dont leurs effets sur les interactions sociales

la qualité de l’air et la température (pour les veaux comme pour les vaches)

l’accès à l’extérieur (pâturages et options de rechange)

Contrôle de la douleur des troubles et des interventions douloureuses

principes directeurs

mammite, métrite, diarrhée et dystocie

douleur associée à l’ébourgeonnage à la pâte caustique

durant et après les interventions chirurgicales

Boiteries et blessures

facteurs de risque

stratégies de prévention

détection et traitement rapides, y compris le contrôle de la douleur

obstacles à la réduction de la fréquence de ces affections à la ferme

Prise en charge en fin de vie (réforme, euthanasie et aptitude au transport)

pronostics et prise de décisions pour les vaches vulnérables

soins infirmiers aux vaches à terre

lien vers le tarissement et la réforme

Chèvres

Le comité d’élaboration du code des chèvres a décidé des sujets prioritaires. Les voici :

Prise en charge en fin de vie

Boiterie (parage des onglons; causes nutritionnelles de la boiterie)

Optimisation de la santé des chevreaux (optimisation du transfert d’immunité passive)

Interventions douloureuses (prévention; protocoles/stratégies; interventions pré- et post-opératoires; ébourgeonnage, écornage, épointage et castration)

Espace alloué (espace alloué aux mangeoires et abreuvoirs; densité de logement et indicateurs d’effets indésirables)

Comportements naturels (états positifs; enrichissement)

Poissons d’élevage

Les poissons d’élevage auront désormais leur code de pratiques. Un sondage a eu lieu et les priorités ainsi que la table de matière provisoire ont été élaborés. On y traitera notamment de densité de peuplement, d’accès aus aliments, de comportement des poissons, de santé et de transport.