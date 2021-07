Les porcelets mâles sont moins résistants au stress

Lorsque les truies souffrent de maladies importantes au cours des étapes clés de la gestation, leur réponse immunitaire peut affecter négativement les porcelets en développement, les rendant moins productifs à la ferme.

De nouvelles recherches de l'Université de l'Illinois montrent que lorsque ces porcelets, en particulier les mâles, subissent un deuxième facteur de stress au début de leur vie, ils courent un risque plus élevé d'anomalies neurodéveloppementales et neurologiques. Cela les désavantage encore plus dans les paramètres de production.

« Avec plus d'informations sur la maladie maternelle, ce que nous appelons l'activation immunitaire maternelle, nous pouvons prendre de meilleures décisions sur la façon de gérer ces types de défis immunitaires dans les environnements de production animale », explique Marissa Keever-Keigher, candidate au doctorat au Département des sciences animales de l’Université de l’Illinois et chercheuse principal de l'étude.

L'étude du développement du cerveau chez le porc domestique est pertinente à la ferme, bien sûr, mais les études sur le porc peuvent également éclairer la recherche sur le développement neurologique humain. C'est parce que le développement, la génétique et la structure cérébrale du porc sont très similaires à ceux des humains.

Dans des études antérieures sur les porcs sur les effets de l'activation immunitaire maternelle, Marissa Keever-Keigher et ses collègues ont montré que d'importants changements génétiques se produisent dans l'amygdale du porcelet, une structure cérébrale qui joue un rôle important dans l'apprentissage, le comportement social et la réponse au stress chez les humains et les porcs.

Les chercheurs savaient également, grâce à des études sur des primates et des rongeurs, qu'un deuxième défi immunitaire, connu sous le nom de double coup, peut perturber davantage le développement typique du cerveau chez les jeunes animaux.

Pour tester l'hypothèse du double coup chez les porcs, l'équipe a choisi le sevrage comme deuxième défi. Le sevrage est physiquement et émotionnellement stressant pour les porcelets et peut déclencher une réponse immunitaire.

Les chercheurs ont examiné une combinaison de facteurs pour les porcelets de l'étude : si leurs mères ont été infectées ou non par le virus du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) pendant la gestation, et si elles ont été sevrées ou non à l'âge de 21 jours, l'âge typique dans les paramètres de production.

Ils ont également noté le sexe des porcelets, car leurs recherches antérieures indiquaient que les porcelets mâles présentaient davantage de changements dans l'amygdale à la suite d'une maladie maternelle.

« En utilisant des technologies de séquençage à haut débit, nous avons pu surveiller les niveaux de plus de 16 000 gènes chez les porcs. Nous avons découvert plus de 100 gènes et voies moléculaires affectés soit par l’activation immunitaire maternelle, le sevrage, le sexe ou une combinaison de facteurs dans l’amygdale au jour 22 pour tous les porcelets. »

Comme dans les travaux précédents des scientifiques, le double coup a affecté davantage les porcelets mâles que les femelles, avec une plus grande dérégulation des gènes dans l’amygdale. Les chercheurs ont trouvé des preuves de voies plus protectrices dans le cerveau des femmes, leur donnant un avantage dans la gestion des événements stressants.

« La leçon pour les producteurs de porcs, je pense, est d'être vraiment attentif aux conditions de stress dans le cycle de production et d'essayer de les atténuer autant que possible afin de créer les animaux d'élevage les plus productifs et les plus sains et de profiter aux résultats des producteurs », dit Marissa Keever-Keigher.

Les résultats de l’étude sont publiés dans le journal scientifique G3 Genes/Genomes/Genetics (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856433/).

Traduction d'un article de l’Université de l’Illinois.

Pour lire l’article complet : https://www.igb.illinois.edu/article/male-piglets-less-resilient-stress-when-moms-get-sick-during-pregnancy