Les poulets s’adaptent à une plus longue période de noirceur

Les poulets à griller apprennent quand leurs poulaillers s'assombrissent et ajustent leurs habitudes alimentaires pour avoir de la nourriture dans leurs systèmes digestif tout au long de cette période, selon des recherches de l'Université de la Saskatchewan.

Cela conduit à une meilleure efficacité alimentaire, à une mortalité réduite et à des poids de marché plus élevés.

La Dre Karen Schwean-Lardner a expliqué lors de la Conférence sur la nutrition animale du Canada que le travail effectué par l'étudiant à la maîtrise Tory Shynkaruk a démontré que les oiseaux le feront lorsqu'ils auront quatre, 10 ou 17 heures d'obscurité.

Les poulaillers traditionnels n'avaient qu'une heure d'obscurité sur une période de 24 heures, en supposant que les oiseaux auraient un meilleur accès visuel à la nourriture et à l'eau et prendraient plus de poids. Certains pensaient également que les oiseaux soumis à de plus longues périodes d'obscurité auraient le tractus gastro-intestinal vide et ne gagneraient donc pas autant de poids.

L'alimentation anticipée avant que les lumières ne s'éteignent signifie que les oiseaux augmentent réellement leur alimentation et utilisent leurs cultures comme système de stockage.

« Je ne saurais trop insister sur le fait qu'ils doivent savoir quand la période d'obscurité arrive », a expliqué Karen Schwean-Lardner, ajoutant que le début et la durée de l'obscurité devraient être maintenus stables.

Les travaux de Tory Shynkaruk ont ??porté sur l'adaptation comportementale et le poids des voies gastro-intestinales et de leur contenu. Elle a constaté des augmentations du poids du jabot et du gésier avec des périodes d'obscurité plus longues. Cela indique que les oiseaux ralentissent le passage des aliments et s'adaptent à la durée de l'obscurité. Les oiseaux qui étaient soumis à plus d'obscurité se nourrissaient plus fréquemment et augmentaient fortement l'alimentation anticipée lorsqu'ils savaient que les lumières allaient bientôt faiblir.

Karen Schwean-Lardner a expliqué que l'efficacité alimentaire est améliorée lorsque l'aliment est retenu dans le tractus gastro-intestinal. Cela a augmenté le poids corporel final, amélioré le bien-être des animaux et diminué la mortalité.

En termes de comportement, en observant des oiseaux individuels, Tory Shynkaruk a découvert que les oiseaux qui n'avaient reçu qu'une heure d'obscurité se rendaient à la mangeoire 3,1 fois par heure et buvaient 2,8 fois par heure. Cela se compare à ceux qui ont eu 10 heures d'obscurité qui se sont nourris 4,3 fois par heure et ont bu 5,6 fois par heure. Les intervalles de temps entre ces temps d'alimentation et de consommation étaient également plus courts à mesure qu'ils faisaient l'expérience de l'obscurité.

Le code de pratique du Canada pour les poulets de chair exige un minimum de quatre heures d'obscurité, mais le sujet est controversé, selon les actes de la conférence, et la pratique n'est pas suivie dans le monde entier.

Des recherches antérieures vont à l'encontre des 23 heures de pratique traditionnelle de la lumière. Les propres travaux de Karen Schwean-Lardner de 2012 ont montré que quatre heures d'obscurité consécutives entraînaient des poids de marché plus lourds et que les poids les plus lourds à 49 jours étaient à 17 heures de lumière et sept heures d'obscurité. Elle a dit que c'est parce que les oiseaux grandissent initialement à un rythme plus lent.

«Ce retard de la croissance rapide au début du cycle de production est vraiment important car il permet aux poulets de chair de développer un système squelettique plus fort et un système métabolique plus fort avant que ce poids supplémentaire ne soit pris», a-t-elle expliqué.

Les oiseaux sont plus mobiles et passent plus de temps à jouer et à se lisser. Les abattages et la mortalité ont chuté.

Mais ce que l'obscurité fournit pour créer ces meilleurs scénarios était inconnu. C'est là que la recherche de Tory Shynkaruk – et l'alimentation anticipée – entrent en jeu.

Son étude «a fourni la preuve que les oiseaux anticipent l'obscurité (lorsqu'un début d'obscurité défini est utilisé) et mangent en conséquence pour maintenir les aliments dans tout le tractus gastro-intestinal jusqu'à juste avant l'allumage des lumières», selon la procédure. «L’intestin n’est à aucun moment complètement vide.»

Karen Schwean-Lardner a expliqué que les producteurs qui utilisent des périodes d'obscurité plus longues pourraient envoyer des oiseaux plus lourds sur le marché.

Elle a ajouté que bien que la performance ne soit pas un indicateur direct du bien-être, «lorsque nous avons un environnement que nous pensons être un environnement très excellent et que nous constatons une réduction des performances, c'est un bon indice que quelque chose ne va pas avec ces oiseaux.»

Les recherches sur la mobilité des oiseaux ont révélé que la mobilité la plus faible est à 23 heures de lumière et la meilleure à 14 heures de lumière. D'autres avantages de l'obscurité incluent une meilleure santé oculaire. Les oiseaux peuvent rapidement développer un glaucome avec trop de lumière. La mélatonine, qui régule de nombreuses autres hormones, n'est pas aussi bien produite à la lumière, et les oiseaux peuvent souffrir de privation de sommeil.

Karen Schwean-Lardner a expliqué que si des changements dans l'éclairage du poulailler devaient être apportés, cela devrait se produire le matin.

Traduction d’un article de Karen Briere paru dans Producer.com

Pour lire l’article original en anglais, cliquez sur ce lien.