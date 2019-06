Moins de lait prévu aux États-Unis

Granular est une plateforme numérique qui est simple et rapide à utiliser. Elle aide les producteurs à prendre de meilleures...

Pour 2020, l’USDA a ajusté ses prévisions de production de lait à 221,9 milliards de livres, soit une baisse d’environ 800 millions de livres par rapport aux prévisions du mois dernier. Néanmoins, le département prévoit que la production de lait en 2020 augmentera de 1,7% par rapport à 2019, en partie à cause de l’ajout d’une journée supplémentaire de l’année bissextile.

Toutefois, ces réductions des niveaux de production anticipées ne devraient pas modifier de manière significative les perspectives quant au prix du lait pour 2019 et 2020.

Le gouvernement anticipe une diminution du nombre de vaches et, par conséquent, de la production de lait, en raison de la hausse des coûts des aliments pour animaux qui exercerait des pressions sur les marges bénéficiaires. Toutefois, ces réductions des niveaux de production anticipées ne devraient pas modifier de manière significative les perspectives quant au prix du lait pour 2019 et 2020.

