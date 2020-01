Nouveautés en production laitière au Salon de l’agriculture

Le Salon de l’agriculture, tenu à Saint-Hyacinthe du 14 au 16 janvier 2020, offrait de belles découvertes pour les producteurs laitiers. Voici celles qui ont capté notre attention.

Agrizone

Plusieurs nouveautés dans le stand d’Agrizone cette année, dont les quatre suivantes :

1. Brosse rotative : sécuritaire, elle tourne d’un côté pendant une demi-heure avant de changer de côté. Si une queue se prend dans la brosse, elle tourne dans l’autre sens. Sur pied, elle se déplace contre le mur lorsqu’elle n’est pas utilisée.

2. Barrière extensible : elle a de 3 à 4 mètres de long (10 à 14 pieds).

3. Abreuvoir en acier inoxydable : même le support arrière est en acier inoxydable. De plus, la valve est en cône pour empêcher l’obstruction.

4. Brosse pour les bottes : elle peut être connectée à l’eau et il est même possible d’ajouter un désinfectant.

Les Équipements PFB

Une nouvelle mangeoire à carcan vient d’être mise en marché avec plusieurs spécificités qui offrent de nouvelles possibilités et moins de bruits:

– clapets de plastique robuste

– caoutchouc à trois endroits pour diminuer le bruit métallique

– possibilité de verrouiller juste un carcan au lieu d’une section complète

– nouveau profilé en C

Lely

Le Lely Discovery Collector est un aspirateur à fumier. Il remplace les raclettes. D’une capacité de chargement de 240 litres de fumier, il peut être utilisé par groupe de 80 à 100 vaches laitières. Le fumier est ensuite déchargé selon les préférences du producteur : préfosse ou dalot collecteur. Il comprend aussi une réserve d’eau de 70 litres permettant d’humidifier les zones sèches. Testé en Europe, il est déjà sur une ferme en Ontario. Une dizaine ont été vendus au Québec et seront installés en 2020. À ne pas utiliser avec une litière de sable.

DLS

DLS Barn Solutions offre une nouvelle stalle fabriquée par Jourdain avec un dégagement en hauteur sur le devant de la vache. Avec deux tuyaux à l’avant, il n’est plus nécessaire d’installer un ruban pour empêcher la vache d’avancer. La stalle est aussi ajustable selon les besoins du troupeau.

Les Entreprises Leblanc

La nouvelle laveuse Mueller pour réservoir à lait HiPerForm plus offre plus de possibilités. Elle lit le nombre de litres de lait dans le réservoir, ainsi que les données de l’unité de réfrigération. Par Internet, le producteur consulter les données. Elle n’offre par encore de données thermographiques, mais c’est pour bientôt, selon les explications de Bruno Guilbert.