Encore une fois cette année, le Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe présentait plusieurs nouveautés en production laitière. Dans cet article, découvrez celles qui ont retenu notre attention.

Boumatic

La compagnie Boumatic a conçu un robot pour appliquer le bain de trayon dans les carroussels de traite extérieurs. Son nom? SR2 pour Spraying robot 2 (2e génération).

DeLaval

Présenté discrètement à Saint-Hyacinthe, mais officiellement lancé au Salon de Québec à la fin janvier, le nouveau bain de trayons Lactifence de DeLaval est annoncé comme le premier bain de trayon post traite de type barrière. Il crée un film sur le trayon.

Entreprises Leblanc

Dès 2018, les Entreprises Leblanc vendront des panneaux de contrôle de marque Mueller qui informeront en tout temps et en tout lieu les producteurs laitiers de l’état de leur système de refroidissement du lait. Ils pourront aussi faire certaines interventions à distance.

Industries Permo

La marque Permodome n’est plus seulement offerte uniquement pour la fabrication de domes. Elle se décline dorénavant dans sa structure pour étables. Un article complet sera présenté dans le numéro de février 2018 du Bulletin des agriculteurs. Sur la photo : Jean-Pierre Frappier, représentant.

Probiotech

Probiotech offre un nouveau supplément à base de sélénium organique et d’extraites botaniques pour le démarrage des veaux appelé New-Start.Le but est d’améliorer les performances et le bien-être des animaux tout en augmentant les profits de l’entreprise.

SAC

La compagnie SAC a modifié la cage de son robot de traite Futureline. Elle est maintenant en acier inoxydable. De plus, le bras est plus flexible pour apporter un plus grand confort à l’animal.

Secco

Secco vient de lancer un nouveau ventilateur à entraînement direct. Il n’y a donc pas de courroie, pas de poulie, ni de tendeur. C’est le moteur qui fait tourner l’hélice. Il en résulte moins d’entretien et une économie en électricité.

De plus, Secco a conçu une membrane Isocell complètement translucide qui laisse entrer une plus grande quantité de lumière à l’intérieur de l’étable.

Valmetal

L’entreprise Valmetal vient de lancer un tout nouveau robot distributeur de litière. Il permet de distribuer tout type de litière, sauf le sable. La litière peut être distribuée directement dans la logette ou sur une large portée pour les grands parcs (30 pieds de large). Le but est diminuer le stress de l’animal par une application automatisée. Sa position est déterminée par un encodeur. Il fonctionne à pile. Il est monté sur un système de balance qui permet de mesurer la quantité précise distribuée. Les premiers clients de cet équipement sont américains, au Wisconsin. D’autres robots doivent être installés sous peu au Québec et ailleurs au Canada.

Ventec

Le ventilateur de recirculation Blow-air de 52 pouces a 6 pales, ce qui la rend plus silencieuse. Sa performance est certifiée par un laboratoire indépendant.

Le tube de ventilation Flap Duct est conçu pour les pouponnières à veaux à pression positive selon un principe développé au Wisconsin.

Ventec a introduit un système de sécurité pour sa toile Polymat. Le jeu de poulies et de câbles Poly Secur permet de maintenir la toile Polymat en place en cas de planne d’électricité Fini la toile qui tombe.

Entrée d’air de plafond

Ventec vend maintenant des entrées d’air simples et doubles pour le plafond.