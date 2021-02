Nutrinor, lait nordique

La coopérative laitière Nutrinor franchi un nouveau jalon afin de se distinguer parmi les autres produits disponibles sur le marché. Nutrinor s’identifie désormais comme lait nordique, entièrement produit au-delà du 48e parallèle, en plus de se doter d’une nouvelle image. L’appellation apparait maintenant sur les produits de la coopérative, en plus de mentionner la région où les produits sont originaires, le Saguenay Lac-Saint-Jean.

Selon la coopérative, cet isolement géographique favorise la « production d’herbages et de grains de qualité unique » utilisés pour nourrir les vaches. Le lait provient des 273 fermes laitières membres de Nutrinor, dont 15 fermes laitières biologiques.

PUBLICITÉ

Nutrinor lance également plusieurs produits afin d’attirer de nouveaux consommateurs: des crèmes, des produits sans lactose, du lait au chocolat, du lait fermenté, un lait spécialisé dit “Baristas” à 3,8% de matières grasses, en plus d’une nouvelle gamme, appelée Nutripur dotée d’un bouchon hermétique.

La démarche est le fruit d’un travail de 18 mois pendant lesquels de nombreux sondages menés dans la région et au Québec. La coopérative dit avoir voulu se démarquer avec une identité forte, tout en mettant l’accent sur plusieurs tendances du marché.

D’autres nouveautés font ainsi leur apparition sur les emballages des produits de Nutrinor. Deux logos en font partie: un sur l’« Agriculture durable » qui représente l’engagement de 75 producteurs laitiers de la région envers le Pacte d’Agriculture durable développé par Nutrinor, et un autre, « Vaches en liberté »vient souligner le fait que le lait provient de vaches en stabulation libre (vaches en liberté).

PUBLICITÉ

La fin d’une licence de brevet sur la formulation du lait sans lactose avec Agropur lui permet également d’élargir ses produits dans ce segment en forte croissance. Son seul produit dans ce segment, le Comp’lait à 2% ans lactose, sera maintenant accompagné d’une gamme complète de lait et de crème sans lactose.

Le lait est entièrement produit au nord du 48e parallèle dans une des 2Jusqu’à maintenant, plus de 75 fermes ont adhéré au Pacte agricole durable de Nutrinor et ce nombre est voué à augmenter. De plus, 15 fermes régionales produisent les produits laitiers biologiques. Un code QR permettra aussi sous peu aux consommateur de retracer la ferme qui a produit le lait.

Source: Le Quotidien