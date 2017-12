Même si le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds nouvellement sorti donne aux producteurs de veaux jusqu’au 31 décembre 2020 pour transformer leurs installations, au Québec, l’industrie s’est fixée la limite du 31 décembre 2018. Il reste donc un an aux producteurs de veaux de lait et de grain québécois pour se mettre à niveau.

Le nouveau Code a été officiellement lancé le 27 novembre 2017 par L’Association canadienne du veau et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage.

PUBLICITÉ

L’agente à l’environnement et à l’assurance qualité Nathalie Côté, des Producteurs de bovins du Québec, explique que la principale nouveauté du Code est le logement des veaux en groupe. Voici comment cette demande est formulée pour toutes les installations :

« Le logement des veaux en groupe devra se faire au plus jeune âge possible, sans dépasser l’âge de 8 semaines. Le temps passé dans un logement individuel ne pourra être prolongé après l’âge de 8 semaines que dans des circonstances exceptionnelles, pour la santé et le bien-être de certains veaux sur les conseils du vétérinaire du troupeau selon le plan de santé du troupeau. »