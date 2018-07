Qu’est-ce qui rend le nouveau robot VMS V300 plus performant?

Dans une vidéo exclusive le directeur du marketing de la compagnie DeLaval pour l’Amérique du Nord, Thierry Perrotin, explique les particularités techniques du nouveau robot VMS V300.

Qu’a de si spécial ce nouveau robot? En fait, il est tout simplement beaucoup plus rapide, ce qui permet un plus grand nombre de traites et un plus grand volume de lait par robot par jour.

Voici ses améliorations au niveau des performances comparativement au modèle classique de la marque:

Jusqu’à 50% plus rapide à la pose;

Taux de succès à la pose de 99,8%;

99% de taux de réussite de pulvérisation des trayons;

Jusqu’à une minute de réduction de temps dans la station;

10% plus de capacité;

Jusqu’à 3500 kg de lait de plus par jour.

Le VMS V300 a un nouveau gobelet de préparation des trayons qui améliore la stimulation des trayons et le nettoyage, un nouveau système de vision beaucoup plus précis et une nouvelle présentation graphique. Par mesure de sécurité, l’écran a été repositionné et il est dorénavant optionnel grâce aux téléphones intelligents et aux tablettes, en plus de permettre plusieurs robots sur un seul écran.

La compagnie DeLaval développe son nouveau robot depuis sept ans. Il a été mis à l’essai sur plusieurs fermes depuis deux ans.

Dans la vidéo suivante, le vice-président marketing pour les Amériques chez DeLaval, Thierry Perrotin, explique les principales innovations du nouveau robot.