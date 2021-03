Savez-vous quoi faire au transport?

L’agronome Stéphane Beaudoin de Gestbeau offrira une formation sur le transport des animaux à l’intention des transporteurs de vaches de réforme et les veaux laitiers. La formation sera offerte en français et en anglais.

En février 2019, la partie XII du Règlement sur la santé des animaux de l’Agence d’inspection des aliments portant sur le transport a été modifié et a été mis en application l’année suivante. Il y avait néanmoins un besoin de vulgarisation.

« Suite à ça, on a eu passablement de demandes, explique l’agente aux programmes de qualité et bien-être aux Producteurs de bovins du Québec, Sirine El Hamdaoui. Notre idée était d’expliquer la réglementation par des exemples concrets pour les producteurs, les transporteurs et encans. L’autre objectif était de rappeler les responsabilités de chacun. »

Elle ajoute que l’objectif n’est pas de dire ce qui a changé, mais de rappeler ce que les participants doivent comprendre, mais en donnant des exemples.

La formation est offerte aux transporteurs d'animaux, au personnel d’encans, aux commerçants d’animaux et aux producteurs qui transportent leurs animaux. La nouvelle règlementation touche tous les animaux, mais ce webinaire est orienté vers le transport des vaches de réforme et des veaux laitiers. Le formateur, Stéphane Beaudoin, est spécialisé dans le bien-être animal. La formation est destinée aux intervenants de l'Est du Canada.

Règlement sur la santé des animaux partie XII (transport des animaux)

Inscription au webinaire en français (jeudi 11 mars)

Inscription au webinaire en anglais (lundi 15 mars)