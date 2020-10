Une croissance lente améliore le bien-être des poulets

Une recherche menée à l’Université de Guelph démontre que, même si une croissance lente des poulets diminue l’efficacité et un coût potentiellement plus élevé pour les consommateurs, cela améliore le bien-être des oiseaux. Selon l’université, il s’agit de la première étude du genre au monde.

« Nous avons constaté que, dans l’ensemble, de nombreux indicateurs de bien-être sont directement liés au taux de croissance », explique la professeure de biosciences animales Tina Widowski, qui dirige une équipe d’experts en bien-être de la volaille, en nutrition, en physiologie et en science de la viande à l’Université de Guelph.

Selon l’équipe de recherche, l’étude pourrait éventuellement aider les éleveurs et les producteurs de volaille à sélectionner des caractères associés à un meilleur bien-être.

Les chercheurs ont étudié plus de 7 500 poulets élevés à la station de recherche Arkell de l’Université de Guelph. Ils ont examiné 16 souches génétiques sélectionnées pour quatre taux de croissance ainsi que d’autres caractères. Équipant les oiseaux d’appareils portables comme les Fitbits, ils ont comparé la mobilité et l’activité. Un test d’obstacles a permis à l’équipe de comparer la force des pattes entre différentes souches de volaille. Ils ont surveillé l’utilisation par les oiseaux d’articles d’enrichissement et examiné les oiseaux à la recherche de lésions aux pieds, et ont également examiné la qualité de la viande.

Les chercheurs ont découvert que les poulets à croissance plus rapide étaient moins actifs et moins mobiles, avaient des pieds en moins bonne santé et des lésions musculaires à la poitrine.

« C’est la combinaison d’un rendement de poitrine élevé et d’un taux de croissance rapide qui a conduit à de moins bons résultats en matière de bien-être », explique Stephanie Torrey, professeure adjointe au Département de biosciences animales.

Les chercheurs se disent encouragés de constater que certains problèmes majeurs de santé et de bien-être – comprenant les problèmes musculaires des jambes squelettiques et l’insuffisance cardiaque – qui étaient courants il y a environ 20 ans ne prévalent plus.

« Cela signifie que la sélection des éleveurs pour résoudre ces problèmes a fonctionné, et nous espérons que les résultats de notre étude orienteront la prochaine phase de changements génétiques menant à des améliorations du bien-être », explique Tina Widowski, titulaire de la Chaire des Producteurs d’œufs du Canada en bien-être animal.