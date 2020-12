Revue animalière insolite de 2020

L’année 2020 a réservé bien des surprises et les animaux n’ont pas fait exception. Avec la pandémie, les animaux de compagnie ont occupé une place plus grande dans nos vie et ont dévoilé leurs talents, parfois en faisant contre mauvaise fortune bon coeur. D’autres ont profité de l’absence des hommes pour se réapproprier certains espaces. Des espèces sont aussi venues donner un coup de main pour sauver des cultures d’envahisseurs. Dame Nature a révélé en somme qu’elle avait plus d’un tour dans son sac.

Reuters a réuni en une vidéo (en anglais) certains de ces événements qui ont frappé l’imagination cette année, un peu partout sur le globe.

Pistachio the green puppy, goats taking over a Welsh village and thousands of ducks cleaning rice paddies: These are some of the most unusual animal stories of 2020 pic.twitter.com/MBJ2rQ9Jbh

— Reuters (@Reuters) December 20, 2020