New Holland a dévoilé sa nouvelle gamme T6 Dynamic Command de 145 ch à 175 ch. Il s’agit de tracteurs T6 équipés de la transmission semi-powershift à huit rapports dotée d’une technologie à double embrayage. L’Electro Command semi-powershift à quatre rapports et l’Auto Command (variation continue) restent, bien entendu, au catalogue. La Dynamic Command offre une réduction de la consommation ainsi que des vitesses de travail plus rapides en utilisant une optimisation de la puissance empruntée au moteur. Le T6 est disponible en version compatible Isobus Class 3. Ceci permet au tracteur T6, lorsqu’attelé à une presse à balles rondes New Holland équipée du système IntelliBale, d’être contrôlé par cette dernière dès qu’une balle est formée. Le T6 peut être équipé du CustomSteer, un nouveau système de direction à démultiplication variable. Lors de l’utilisation du chargeur, un seul tour de volant suffit à braquer les roues avec l’angle maximum à gauche ou à droite. La conception à double embrayage de la Dynamic Command est similaire à celle de la transmission à variation continue Auto Command. Quatre rapports impairs et un embrayage se situent sur le premier arbre. Quatre rapports pairs et un autre embrayage se situent sur un second arbre en parallèle. La puissance est ensuite simplement modulée entre les deux arbres. Deux embrayages dédiés à la marche avant et à la marche arrière garantissent ensuite une inversion de marche réactive et souple, même en fortes pentes. Les utilisateurs ont le choix entre deux versions de l’accoudoir SideWinder II : l’un avec distributeurs électrohydrauliques et l’autre avec distributeurs mécaniques. La poignée multifonctions CommandGrip est également disponible en deux versions : une version fixe ou une version à impulsions.