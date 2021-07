AgBot: Claas et AgXeed collaborent

Claas a décidé de collaborer avec la start-up néerlandaise AgXeed BV et a pris une participation minoritaire dans l’entreprise. L’objectif est de collaborer au développement et à la commercialisation de machines robotiques agricoles autonomes.

AgXeed propose un système intelligent, durable et entièrement autonome avec du matériel évolutif, des outils de planification virtuels et des modèles de données étendus. À cette fin, AgXeed apportera son AgBot autonome dans les champs, les pâturages et les cultures spécialisées aux côtés d’une gamme complète de périphériques de véhicules. L’objectif est que ce robot de terrain autonome avec entraînement diesel-électrique, roues ou chenilles, travaille jusqu’à 156 ch et dispose d’un attelage trois points standard. Des chenilles en option avec des largeurs de bande de 300 mm à 910 mm, combinées à un faible poids maximum de 6 tonnes (sans ballast) rendent l’AgBot très respectueux du sol. Le véhicule dispose également d’une largeur de voie réglable, d’un circuit hydraulique à détection de charge et d’un relevage d’une capacité de levage allant jusqu’à 8 tonnes. Une prise de force électrique, indépendante du régime moteur et des connexions haute tension externes, sont disponibles en option. L’équipement électrique comprend toute la technologie nécessaire à la détection des dangers et des obstacles, en plus d’un système de direction RTK. AgBot, ainsi que les solutions logicielles et platesformes associées, devraient être lancés en 2022.