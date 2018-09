Batteuse Axial-Flow de Case IH

Case IH élargit sa gamme de moissonneuses-batteuses avec les nouvelles Axial-Flow de la série 50. Afin d’optimiser la récolte, la série 250, qui inclut les modèles 7250, 8250 et 9250, combine des systèmes d’entraînement à changement de vitesses électriques à deux vitesses, des ailettes à cage de rotor réglables et une conception améliorée du système d’alimentation. De plus, l’automatisation AFS Harvest Command simplifie la collecte en détectant et en optimisant les paramètres de la machine, quel que soit le niveau de compétence de l’utilisateur.

Le système d’automatisation AFS Harvest Command agit à titre d’IA (intelligence artificielle) afin de régler automatiquement les réglages de récolte. Cette technologie utilise 16 capteurs pour ajuster automatiquement sept réglages de la moissonneuse-batteuse. Initialement disponible pour les cultures de maïs, de soya, de blé et de canola, l’IA de Case IH ajuste de manière proactive la moissonneuse-batteuse lorsque les conditions de culture changent. L’utilisateur choisit simplement le mode d’automatisation en fonction des objectifs de récolte. À partir de là, l’automatisation AFS Harvest Command prend le relais.

Une nouvelle transmission au sol à commande électrique à deux vitesses augmente l’efficacité sur tous les terrains. De plus, pour commémorer le riche héritage des Axial-Flow lancés il y a plus de 40 ans, une nouvelle série 150 se joint à la gamme de moissonneuses-batteuses de la série 50. Cette dernière combine des caractéristiques de style, des palettes de couleurs et des décalques caractéristiques des combinaisons Axial-Flow d’origine.