Case IH revampe les tracteurs Puma

Case IH s’offre une mise à niveau des tracteurs de la série Puma. D’un capot mis à jour avec un nouveau style à des intervalles d’entretien accrus et une maniabilité améliorée, les nouvelles fonctionnalités et avancées visent à améliorer l’expérience de l’opérateur et à augmenter la productivité. Le nouveau capot redessiné intègre des phares de travail à DEL améliorés pour fournir une zone de travail uniformément éclairée. L’attelage avant optionnel a été redessiné. En intégrant la technologie de réduction catalytique sélective (SCR), Case IH améliore la puissance, la réactivité du moteur, l’économie de carburant et la durabilité, tout en réduisant les émissions. Grâce aux dernières avancées, les modèles Puma 185, 200, 220 et 240 de l’année 2021 atteignent des intervalles d’entretien plus longs sans sacrifier la production: 750 heures pour l’huile moteur et 1500 heures pour le liquide de transmission. Disponible sur les tracteurs de la série, la transmission à variation continue CVXDrive offre un fonctionnement intuitif et un transfert de puissance fluide dans des conditions variables sans interruption de couple. En sélectionnant la vitesse cible, la transmission s’ajuste automatiquement pour fournir la vitesse désirée en fonction des conditions de charge.