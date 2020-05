Changement pour les batteuses Case IH

En 2020, les moissonneuses-batteuses Case IH Axial-Flow de la gamme 140 seront remplacées par celles de la série 150. Elles s’équipent d’un moteur FPT, d’un six cylindres de 6,7 litres ou 8,7 litres, selon les modèles de stage V. Les 5150 et 6150 affichent la même puissance maximale qu’auparavant, tandis que la 7150 gagne 11 ch de puissance pour atteindre 460 ch ECE R120. Ces moteurs utilisent un système breveté de post-traitement à réduction catalytique sélective Hi-eSCR2. Case IH propose également sa barre de coupe de 8,53 m de large afin d’adapter le travail à la nouvelle technologie Control Trafic Farming (CTF). L’AFS Harvest Command permet de faciliter le travail de l’opérateur. Il lui suffit de choisir entre taux de perte, qualité du grain ou débit maximal et l’électronique gère automatiquement les réglages de la machine pour parvenir au résultat attendu. La mise à jour du système accélère la prise de décision du système en termes d’affinage du réglage et assure un débit constant.