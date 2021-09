Concept de robot ramasseur de balles rondes

Depuis plus de 50 ans dans le monde du pressage de balle ronde, Vermeer innove avec un concept de robot qui ramasse et regroupe les balles rondes de façon autonome. Surnommé Bale Hawk, ce ramasseur de balles autonomes est conçu pour aider les producteurs à réduire le besoin de main-d'œuvre en déplaçant les balles de l’endroit où elles sont déposées dans le champ jusqu’au bord du champ ou dans une zone de stockage. La machine se déplace de manière autonome grâce à une série de capteurs embarqués pour localiser les balles, les ramasser et les déplacer vers un emplacement prédéterminé défini par le propriétaire. À l’heure actuelle, la machine-concept peut ramasser et déplacer jusqu’à trois balles à la fois. Le Bale Hawk est équipé de chenille afin de réduire la compaction. Il s’agit seulement d’un concept pour le moment et aucune précision n’ont été donné quant à la commercialisation.

PUBLICITÉ