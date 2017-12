Väderstad étoffe son catalogue en ajoutant le cultivateur Ferox. Il s’agit d’un cultivateur semi-porté équipé de dents vibrantes et de pointes de 50 mm de largeur. Elles permettent de travailler jusqu’à 12 cm de profondeur. Il peut intégrer de cinq à six rangées de dents, selon le modèle. Il est offert en largeurs de travail de 5 m à 9 m et nécessite une puissance minimale de 100 ch. La vitesse de travail est de 6 km/h à 10 km/h afin de garantir une préparation optimale du sol. Pour assurer un nivellement du lit de semence, il est possible d’ajouter la barre CrossBoard, une herse ou le rouleau émotteur Crumbler à l’arrière de l’outil de travail. La largeur de transport est de 3,15 m à 4,05 m.