Des nouveautés pour la presse enrubanneuse Kombi G-1 F125

Le constructeur autrichien Göweil a apporté des améliorations à sa presse à balles rondes Kombi G-1 F125. Désormais, le combiné sera équipé de pneumatique de plus grande dimension 560/45-R22.5 Pneus Flotation Trac de Vredestein. La surdimension de ce pneumatique n’a pas affecté la largeur de la presse qui reste de 3 m. Pour les conditions extrêmes, Göweil propose de monter des pneus encore plus larges avec des Nokian en 710/35 R 22.5. Dans ce cas, la largeur atteint 3,3 m. En standard, la nouvelle génération G1 est compatible avec la norme Isobus. L’Autrichien a révisé le design de la machine en matière d’optique et de fonctionnalité. Le magasin de film fermé, rabattable hydrauliquement, peut accueillir 14 rouleaux de film d’enrubannage et deux bobines de film enveloppant ou de filet, ils sont bien protégés contre les intempéries et les chocs. Le système d’entraînement de la presse est considérablement renforcé avec la nouvelle génération grâce à des chaînes encore plus grosses. La durée de vie augmente ainsi considérablement et les coûts de fonctionnement sont réduits au minimum.