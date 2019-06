Positionné à l’avant du tracteur sur un châssis porteur à deux roues qui offre un maintien de la profondeur régulière, le nouveau distributeur d’engrais granulaire FA 200 de Grimme dispose d’une trémie contenant 650 litres. Cette large trémie bâchée en acier inoxydable, longue de 2,2 m, offre une hauteur réduite qui favorise le chargement, tout en affectant peu la visibilité sur route ou au travail.

Pour incorporer l’engrais, Grimme propose des dents d’ouverture avec disques ou des disques d’ouverture de 500 mm de diamètre. La cuve d’engrais liquide TS 420 est disponible en option et dispose de 400 litres d’autonomie. On l’installe entre la trémie à engrais granulaire et le tracteur. La régulation du débit est soit manuelle ou proportionnelle à l’avancement et il est possible de débrayer entre les rangs manuellement, au besoin.

La compagnie propose de nombreuses options selon l’utilisation, comme la cuve à engrais liquide combinée à différents outils, dont un rouleau-cage positionné à l’avant. Les trois ou cinq socs buttoirs, pour deux et quatre rangs, respectivement, assurent une meilleure préformation des buttes. La gestion de cet outil en cabine se fait grâce au terminal de modèle GBT 850, VC 50 ouCCI 100 (le plus complet). Une centrale de graissage de série simplifie l’entretien de ce distributeur d’engrais.