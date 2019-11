Kubota lance une nouvelle série de tracteurs compacts

Kubota a dévoilé récemment la série MX, un hybride entre les tracteurs utilitaires et compacts. Cette série compte deux modèles, soit le MX5400 et le MX6000. La puissance de leur moteur va de 55,5 ch à 63,4 ch. Ces modèles sont tous deux offerts avec une cabine en option.

Les tracteurs de la série MX ont été conçus pour être polyvalents. L’utilisateur peut ainsi choisir un attelage en trois points de catégorie I et II, deux ou quatre roues motrices, une transmission par engrenage ou hydrostatique (HST), une structure de sécurité ou des options de cabine. Une gamme d’accessoires est aussi disponible. Le chargeur frontal LA1065 notamment a été conçu pour la série MX. Grâce à sa capacité de levage, sa hauteur de levage et sa force de cavage, ce chargeur permet les travaux lourds. Le modèle LA1065 peut effectuer le levage et le déchargement simultané du chargeur et du godet. Le connecteur rapide standard à deux leviers facilite le raccordement et le détachement du godet à grappin et les piques à balle. La rétrocaveuse BH92 est offerte sur les modèles à station ouverte et procure une profondeur de creusage de 9 pi.