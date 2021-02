Le SIMA dévoile ses lauréats

Malgré la pandémie qui sévit, le SIMA de Paris a dévoilé les 40 nominés retenus pour son concours SIMA Innovation Award 2021. Les lauréats sont classés en quatre catégories distinctes, soit sol et culture, récolte et stockage, élevage et énergie renouvelable, puis électronique embarquée. Les gagnants seront connus au mois d’avril 2021. Voici quelques innovations qui ont attiré l’attention du Bulletin des agriculteurs.

Robot Farmdroid FD20 de Stecomat

Le Farmdroid FD20 est un robot de semis et de désherbage. Le robot pèse 800 kg et a une capacité de travail de 20 ha par jour. Il est offert en six ou huit rangs. Le robot sème en enregistrant la position exacte de chaque graine par GPS. Ce concept lui permet de désherber l’interrang ainsi que l’interplant sans l’aide d’une caméra, mais plutôt en utilisant la position exacte de chaque graine. Il a été développé pour la culture de betteraves et d’oignons. Plusieurs prototypes ont été mis à l’essai l’année dernière.

Speed Control de Sulky-Burel

Grâce à une étroite collaboration, Linak et Sulky F&E ont réussi à automatiser tous les processus de contrôle impliqués dans les épandages d’engrais. L’utilisation de plusieurs actionneurs électriques Linak intégrés et d’une technique de connexion développée par Sulky permet au Speed Control, soit l’épandeur centrifuge, d’adapter automatiquement sa nappe d’épandage selon la vitesse d’avancement. Pour cela, la machine est connectée à un dispositif de repérage de dernière génération, ainsi qu’à une antenne GPS pour la localisation sur le terrain. De plus, les épandeurs Sulky X40 et X50 font partie d’une série qui intègre un système Tribord 3Di sur le disque d’épandage droit pour la fertilisation télécommandée des bordures.