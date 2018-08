Mise à jour de la gamme de tracteurs John Deere 9R

John Deere annonce plusieurs mises à jour des modèles 2019 de ses gros tracteurs 9R, 9RT et 9RX. Ceux-ci combinent les dernières technologies et fonctionnalités, ce qui améliore les performances. Pour la première fois, John Deere propose une option d’espacement des voies de 3,05 m sur les tracteurs des séries 9470RX, 9520RX, 9570RX et 9620RX équipés de chenilles de 76,2 cm et de 91,4 cm. John Deere propose également l’option d’un système de gestion de l’énergie intelligent hydraulique (IPM) installé en usine afin d’améliorer les performances du tracteur lors de l’utilisation d’outils nécessitant une puissance hydraulique continue. L’IPM hydraulique fournit 25 chevaux supplémentaires dans les rapports 5 à 18 et ajoute 50 chevaux de plus dans les rapports 1 à 4, ce qui permet au tracteur de tirer de lourdes charges dans des conditions difficiles. Une mise à jour du logiciel CommandCenter 18-1 de génération quatre installée en usine est également incluse comme équipement de base pour les modèles 2019 des tracteurs 9R, 9RT et 9RX. Le guidage AutoTrac est inclus dans l’équipement de base de ces tracteurs.