Nouveau modèle de semoir Lemken

Lemken présente son nouveau modèle de semoir avec trémie double Solitair 9+ Duo qui permet l’épandage simultané de semences, d’engrais ou de cultures dérobées. Cette technique permet de diminuer les coûts de semis. La trémie du Solitair 9+ Duo offre une capacité de 1 850 litres, qui peuvent être répartis à 50/50 ou 60/40 selon les besoins. Ce semoir est disponible avec des largeurs de travail de 3 m ou de 4 m.

Deux systèmes d’épandage sont possibles avec le Solitair 9+ Duo : le système d’épandage unique et le système d’épandage double. Avec le système simple, les semences ou les engrais sont combinés après leurs passages par les deux unités de dosage électrique de chacun des deux réservoirs de la trémie. Les intrants sont ensuite guidés par un tube de semis vers les socs à doubles disques et déposés dans le sillon. Il est ainsi possible d’épandre une dose initiale d’engrais ou de réaliser un épandage intégral. Une coupure de jalonnage automatique est intégrée dans les distributeurs.

Quant au système à épandage double, il offre davantage de possibilités dans le placement des intrants. Les semences et engrais s’écoulent séparément par des distributeurs doubles dans deux tubes de semis jusqu’à un soc à double disque. Le placement peut alors être effectué soit en une seule rangée comme avec le système à épandage unique, soit séparément et alternativement en deux rangées, grâce à un changement rapide de la cartouche de jalonnage dans le distributeur. La profondeur de semis de chaque deuxième rangée peut être réglée séparément avec une variation de jusqu’à 5 cm par le rouleau de rappuyage. Il est ainsi possible de semer deux types de graines différentes à la profondeur de semis optimale, ou d’effectuer simultanément une fertilisation entre les rangs.