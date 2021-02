Nouveau patin FlowTast de Pöttinger

Pöttinger a récemment introduit le patin FlowTast. Le constructeur autrichien offre le patin en alternative des traditionnelles roues de jauge pour l’andaineur Top 842 C. Cette nouvelle alternative permet d’intervenir dans des conditions humides de terrain. Ce patin surfe sur le couvert végétal réduisant les risques de voir le rotor de l’andaineur gratter le sol, remonter de la terre et contaminer le fourrage. L’appareil glisse sans effort en évitant d’arracher le tapis végétal grâce au polyéthylène ou PE 1000. Ce matériau est résistant à l’usure. Les patins sont constitués de cinq plaques de 15 mm d’épaisseur interchangeables. L’avantage majeur est la réduction de vibrations ainsi qu’un fonctionnement plus régulier du rotor. Un vérin hydraulique assure une suspension performante des rotors du top 842 C. La pression au sol est d’environ 200 kg. L’andaineur à dépose centrale Top 842 C offre une largeur de travail de 7,7 m à 8,4 m. La roue de jauge Multitast est compatible avec le patin FlowTast et disponible en option.

