Agrifac a dévoilé le pulvérisateur Condor Endurance II. Les largeurs de voies disponibles varient de 190 cm à 460 cm. Sa garde au sol est à plus de 140 cm et il offre la possibilité de monter des pneumatiques de 230 cm de diamètre. La capacité du réservoir est de 8000 litres. Côté rampes, elles mesurent de 24 m à 55 m, selon le modèle. La vitesse maximale sur route est de 60 km/h et il peut pulvériser à des vitesses de 36 km/h. Il se motorise d’un bloc six cylindres Cummins de 400 ch. Il s’équipe du système SmartDosePlus qui permet d’accéder à l’injection directe. Associé au système DynamicDosePlus, le système StrictSprayPlus se dote de buses pilotées de façon électrique à pulsations permettant de moduler l’application de produit sur la largeur de rampe et aussi tenir compte des courbes du terrain. Le StrictHeightPlus contrôle la hauteur de rampe utilisant des capteurs tridirectionnels.