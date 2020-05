Nouveau semoir 1745 de John Deere

John Deere présente le nouveau semoir 1745 MaxEmerge 5. Ce semoir est compatible avec les tracteurs plus anciens, en plus d’être idéal pour les petits champs, le semis direct et le transport sur des routes étroites.

Le semoir 1745 MaxEmerge 5 permet d’appliquer l’engrais grâce une configuration à deux rangées et offre un mode de transport étroit. Il peut être rapidement plié pour le transport, directement depuis la cabine. Lorsqu’il est équipé d’un contrôle RowCommand individuel disponible en ligne, le semoir 1745 peut aider les producteurs à réduire leurs coûts de semences de 4,3%. Les producteurs peuvent choisir parmi huit rangées de 30 po ou une configuration à 15 rangs de 15 po.

Trois options de stockage des produits sont disponibles et comprennent des trémies de rangées de 36, de 109 et de 218 litres. Le semoir est disponible aussi avec des petites trémies alimentées par une unité de remplissage central John Deere CCS de 50 boisseaux. Avec CCS, les producteurs peuvent facilement et efficacement remplir le semoir à partir d’un seul endroit.

Le semoir 1745 peut également être équipé du système de surveillance optionnel John Deere SeedStar XP. Cette technologie fournit aux producteurs des informations détaillées sur les performances du semoir et leur permet d’effectuer facilement les réglages de la machine selon les besoins pour une efficacité optimale. John Deere prendra les commandes du semoir 1745 à partir de juin et les livraisons débuteront plus tard cet automne.