Nouveau semoir Agrisem Tri-O-Sem

Agrisem a présenté un nouveau type de semoir. Il s’agit d’un outil porté de 5 m de largeur qui permet de semer tous les 25 cm en ajoutant, si nécessaire, un engrais ou une seconde culture en double rang. Ce semoir sera utilisé avec une trémie frontale DSF, dont la capacité varie de 1600 litres à 2200 litres. Cette trémie est équipée de deux distributions électriques en inox avec la possibilité de compartimenter engrais et semences. Le principe de semis du Tri-O-Sem repose sur une dent droite dont la forme a été développée pour incorporer de l’engrais ou de la semence sans perturber le sol. Elle utilise une sécurité propre à Agrisem, qui génère un effet de vibration, permettant ainsi de limiter le lissage du lit de semence. À l’arrière de cette dent, un deuxième soc utilisant le principe de T inversé permet la dépose de la semence selon deux bandes latérales sur une largeur de près de 10 cm. Ce soc procure ainsi une couverture rapide du sol par les plantes, tout en gardant une distance entre-dents de 25 cm qui assure un dégagement suffisant en présence de débris végétaux. Ceci pour intervenir dans de fortes quantités de végétaux et de résidus de cultures. Chaque dent est précédée d’un coutre circulaire à sécurité indépendante permettant une découpe parfaite du sillon. Les dents, réparties sur deux rangées, sont équipées d’un parallélogramme réglable de façon hydraulique permettant de contrôler indépendamment la profondeur de semis grâce à une roue de type Farmflex à crampons qui assure un rappuie et la fermeture de sillon de qualité. Les différents socs sont protégés par des plaquettes au carbure de tungstène pour assurer une longue durée de vie des pièces.