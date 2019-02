Nouveau semoir combiné pneumatique Centaya

Amazone a dévoilé son semoir combiné pneumatique Centaya en version de 3,5 m et 4 m. Tel que les modèles de 3 m commercialisés depuis 2017, on retrouve une trémie d’une capacité de 1600 à 2000 litres. L’ouverture de 2,43 m facilite le remplissage par sac ou par conteneur de semence. L’entraînement électrique de la distribution permet un dosage précis en continu des différentes semences. Différentes bobines de dosage interchangeables sont disponibles en fonction des semences et peuvent être interchangées rapidement et sans outils. Le dosage et la modulation s’effectuent de façon entièrement automatique par le biais des cartes d’application par un signal GPS, en option. L’entraînement électrique de la distribution intègre la réduction automatique du débit lors du jalonnage. L’écartement au semis est de 12,5 cm ou 14,6 cm en 3,5 m ou 15,4 cm en largeur de 4 m. Avec le TwinTeC, la profondeur d’implantation est déterminée par le biais de la roue de jauge et se règle de façon centralisée de 0 à 6 cm. La pression d’enterrage est réglable jusqu’à 60 kg. Pour l’outil avant le travail du sol, il est combiné à un ensemble animé Cultimix 01. Celui-ci peut être remplacé par les herses rotatives KE 01 ou cultivateurs rotatifs KX et KG 01. Le tout est pilotable par une console Isobus d’Amazone ou la console d’un tracteur compatible.