Nouveau semoir pneumatique Venta de Kuhn

Kuhn lance le semoir pneumatique Venta. Le réglage de la profondeur de semis et de la pression de la herse de recouvrement est centralisé. Concernant le réglage du doseur, il se fait avec un bouton placé à l’arrière de la machine pour lancer le contrôle de débit. Le dosage est assuré par le doseur à cannelures volumétriques Venta. Le doseur, entraîné électriquement, est capable de semer tous types de graines sans aucun équipement complémentaire. Il est possible de moduler la dose en cours de travail, que ce soit manuellement ou à partir d’une carte de préconisation. Pour contrôler le semoir Venta, Kuhn propose le terminal Quantron S2. Une version Isobus est disponible avec ou sans terminal. Les nouveaux semoirs Venta série 1010, Venta série 1020 et Venta 1030 sont disponibles en largeurs de 3 m, de 3,50 m et de 4 m. Ce combiné est compatible avec le nouveau rouleau Megapacker 590 mm et le rouleau sillonneur Steelliner de 550 mm de diamètre. Pour déposer la graine à une profondeur constante et régulière, les éléments semeurs Seedflex du Venta sont montés sur parallélogramme. De plus, l’élément Speedflex est doté d’une roulette de contrôle de profondeur et de rappui. La trémie a été revue, les volumes ont été portés à 1500 litres et 1800 litres. La soufflerie est entraînée de façon hydraulique. Le capteur de fond de trémie peut être placé en position haute ou basse selon la taille des graines. En complément des herses rotatives, Kuhn propose également le nouvel outil de préparation du lit de semence à disques CD série 1020. Il est disponible dans une largeur de travail de 3 m ou de 3,50 m, avec respectivement 24 ou 28 disques. Cet outil est destiné à être combiné au nouveau semoir pneumatique Venta ou au nouveau semoir mécanique Sitera.