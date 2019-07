Nouveau tracteur Fendt 900 Vario

Cette nouvelle série est composée de cinq modèles (930 Vario, 933 Vario, 936 Vario, 939 Vario et 942 Vario) et couvre de 296 ch à 415 ch. Avec son modèle Fendt 942 Vario, on dépasse pour la première fois les 400 ch. Ce tracteur a été développé pour les travaux lourds. Il est fiable également pour le transport avec une vitesse allant jusqu’à 60 km/h. Les nouveaux tracteurs sont équipés d’un moteur MAN six cylindres d’une cylindrée de 9 litres, spécialement conçu pour Fendt, et muni d’un turbocompresseur VTG à géometrie variable. La gamme est aussi dotée d’une nouvelle classe de cabine, la cabine Fendt Life Cab. Les opérateurs ont aussi accès au service Smart Connect. Ainsi, en connectant son iPad au Fendt Vario 900 par le réseau Wi-Fi, plusieurs données peuvent être transférées, comme les paramètres de la machine, la vitesse, la consommation de carburant, la charge, etc.