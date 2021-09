Nouveauté pour les tracteurs Versatile

Versatile fera évoluer la motorisation Cummins X12 et X15 Stage V sur ses tracteurs en 2022. Disposant d’une cylindrée de 11,8 et de 14,9 litres, ces six cylindres délivrent 530 ch, 580 ch et 616 ch nominaux pour les trois modèles de tracteurs Delta Track. Pour les tracteurs articulés à roues, ils délivrent 583 ch, 638 ch et 665 ch. Côté transmission, on retrouve la powershift TA22 d’origine Caterpillar de 16 rapports en marche avant et de quatre en marche arrière. La vitesse maximale est de 32,8 km/h pour la version chenillée et de 40 km/h pour les modèles à roues. Versatile proposera la nouvelle cabine Deluxe équipée d’un siège en cuir chauffant et ventilé, d’une alimentation CA de 120 volts, d’une barre de support du terminal, de deux gyrophares, d’un éclairage moteur pour faciliter l’entretien et d’un caisson de basses audio. Pour la Deluxe Pro Cab, la compagnie proposera un moniteur 12 po et un support téléphone dédié avec deux ports USB. Côté éclairage, la technologie DEL s’offre en alternative aux phares halogènes de base (14 phares pour 10 800 lumens). En version Deluxe, la cabine dispose de 12 phares DEL et deux halogènes (30 000 lumens), tandis qu’en version Deluxe Plus, elle dispose de 19 phares DEL et deux halogènes offrent un éclairage de 47 500 lumens. La version Delta Track à chenilles profite de chenilles Camso 3500 de base ou 6500 pour les applications les plus dures. Les filtres à huile ont également été repositionnés afin d’améliorer la maintenance.

