Nouveautés pour le moissonneuse-batteuse Tribine 1000

La société Tribine Harvester vient d’apporter quelques évolutions à sa batteuse Tribine. La nouvelle génération s’équipe de deux blocs six cylindres Cummins de 9 litres, développant 650 ch cumulés. La batteuse se déplace maintenant à 50 km/h sur route. Avec cette nouvelle T1000, les ingénieurs ont amélioré l’alimentation et repositionné la trappe à pierres, en plus de revoir la capacité de la vis de vidange qui permet désormais de décharger les 27 tonnes de la trémie située sur le demi-châssis arrière à raison de 300 litres par seconde. La direction et la progressivité des essieux directeurs sont plus souples qu’auparavant. La Tribine peut travailler en crabe et donc ménager un peu mieux le sol à son passage. Côté gestion des résidus, la capacité du broyeur est également améliorée pour pouvoir mieux répartir les pailles sur des largeurs de coupes de 15 m.