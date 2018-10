Nouvelle ensileuse série 9000 de John Deere

John Deere a récemment introduit la série 9000. Celle-ci est disponible en quatre modèles de 616 ch à 957 ch. La 9600 se motorise d’un moteur six cylindres PowerTech de 13,5 litres. Quant aux trois autres modèles, on retrouve un moteur V12 de 24 litres de la compagnie Liebherr. À l’avant, un nouveau collecteur de maïs Big Drum 772 de 12 rangs consomme jusqu’à sept tonnes de fourrage par minute. Lorsqu’ils sont associés au nouveau processeur de noyau XStream, les clients réalisent un traitement optimal de l’ensilage de maïs, quelle que soit la longueur de la coupe. La consommation de carburant a également été améliorée de 10 % par tonne par rapport à la série 8000. Les pièces d’usure des nouvelles machines durent trois fois plus longtemps.

PUBLICITÉ

Chaque modèle est équipé en usine de l’assistance connectée John Deere qui inclut un abonnement JDLink de cinq ans et un an de JDLink Connect avec transfert de données sans fil. La technologie optionnelle pouvant être intégrée à la machine comprend AutoTrac RowSense, contrôle de remplissage actif avec déchargement arrière, HarvestLab 3000 et AutoLoc. Pour aider les producteurs à surveiller de près toute l’opération de récolte, John Deere propose plusieurs options d’affichage. Un GreenStar 3 CommandCenter est inclus comme équipement de base. Un GreenStar 3 2630 en option peut être monté sur l’accoudoir ou monté sur l’accoudoir avec un écran optionnel Gen 4 4640 sur le rail latéral.